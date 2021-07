La definizione e la soluzione di: Sostituisce qualcuno in una funzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : vicario

Curiosità/Significato su: Sostituisce qualcuno in una funzione Pronome dimostrativo). Quelli Sostituisce quei pennarelli. Mio (aggettivo possessivo) padre è più giovane del tuo (pronome possessivo). Tuo Sostituisce tuo padre. I pronomi 9 ' (1 125 parole) - 14:15, 30 giu 2021

Altre definizioni con sostituisce; qualcuno; funzione; Insegnante che ne sostituisce un altro; Sostituisce a me; Sostituisce questo; Sostituisce il titolare; Mettersi nelle mani di qualcuno; Imbattersi in qualcuno; Qualcuno la sta usando..; Ogni tanto cè qualcuno che... li ha visti; Una funzione trigonometrica; Funzione, mansione; La funzione religiosa serale; Funzione trigonometrica;