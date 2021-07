La definizione e la soluzione di: In sostanza... sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SA

Curiosità/Significato su: In sostanza... sono uguali Sostanza pura chimico-fisiche specifiche. Una sostanza costituita da atomi uguali (ovvero dallo stesso elemento chimico) è detta sostanza elementare o sostanza semplice (ad esempio 4 ' (357 parole) - 22:06, 11 mag 2021

