La definizione e la soluzione di: Semplice contenitore in cartone o altro materiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : scatola

Curiosità/Significato su: Semplice contenitore in cartone o altro materiale cartone ondulato Il cartone ondulato è un materiale usato soprattutto nel settore degli imballaggi. Nella sua forma più Semplice è costituito da due superfici di carta 12 ' (1 707 parole) - 15:43, 23 mag 2021

