La definizione e la soluzione di: Si segnano sul registro in base a chi è in classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : presenze

Curiosità/Significato su: Si segnano sul registro in base a chi e in classe Storia dell'istruzione in Italia tranne la classe di umanesimo, nella quale si rimaneva in media due anni. I ragazzi iniziavano la scuola a 10-11 anni e la terminavano in media a 16-17 anni 69 ' (8 696 parole) - 01:01, 24 mag 2021

Altre definizioni con segnano; registro; base; classe; Quote che si assegnano; Scartano, passano e segnano; Si assegnano a fine gara; Consegnano il cibo a domicilio con le bici; Quella di registro si paga all’Agenzia delle Entrate; Ha uno speciale registro; Lo street food a base di riso dei palermitani; Disegno del viso sulla base delle testimonianze; Una metà della base; Analgesico a base di oppio, zatterano, chiodi di garofano e alcol; Classe scelta; Compiti in classe; Una classe di animali; Una classe velica del passato; Ultime Definizioni