La definizione e la soluzione di: Su quello pelvico... non si cammina!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : pavimento

Curiosità/Significato su: Su quello pelvico... non si cammina! Pugilato (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) dall'arte pugilistica. Carnera, la montagna che cammina - di Davide Toffolo, editore Coconino Press; fumettografia su Primo Carnera. L'arrabbiato - di Hervé Barulea 113 ' (14 368 parole) - 18:23, 27 giu 2021

