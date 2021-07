La definizione e la soluzione di: Per i musulmani corrisponde all'amen ara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : inshallah

Curiosità/Significato su: Per i musulmani corrisponde all amen ara

Altre definizioni con musulmani; corrisponde; amen; La regione cinese degli Uiguri musulmani; Assieme alla stella, il simbolo dei Musulmani; Governatori musulmani; II Vangelo dei Musulmani; Procedimento simmetrico di fenomeni corrispondenti; Corrispondere ai propri gusti; Corrisponde circa a 3,26 anni luce; Possono corrispondere a confische di beni; Manifestato chiaramente; Chiavi esagonali dal ferramenta; Trattamento termico del vetro che lo rafforza; Parte finale dello scappamento dei veicoli; Ultime Definizioni