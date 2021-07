La definizione e la soluzione di: Per guidarlo serve la patente C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : autocarro

Curiosità/Significato su: Per guidarlo serve la patente C Chatenet Automobiles paesi (tra cui l'Italia) sono guidabili senza la patente di guida, ma semplicemente con il patentino per i ciclomotori che si può ottenere una volta compiuti 1 ' (118 parole) - 19:28, 26 mar 2021

