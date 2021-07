La definizione e la soluzione di: Per gli anglofoni... una tira l'altra! ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : cherry

Curiosità/Significato su: Per gli anglofoni... una tira l altra! ing OMFG: sigla dell'inglese Oh, My F***ing God! ("Oh, p**** dio!"). Possiede anche una variante "censurata": Oh, My F***ing Gosh! ("oh, porco disco!"). OM7G:

