La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Addis Abeba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Etiopia

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Addis Abeba Addis Abeba B?r?ra) è la capitale dell'Etiopia e la sede centrale dell'Unione Africana con 3 273 000 abitanti stimati a luglio 2015. Addis Abeba si trova ad un'altitudine 42 ' (4 527 parole) - 17:16, 15 giu 2021

Altre definizioni con capitale; addis; abeba; Lo Stato nordamericano con capitale Little Rock; Ha Quito per capitale; La capitale molto vicina alla Sicilia; La capitale dell’Assiria; Il Paese africano con capitale Addis Abeba; Contraddistingue l'asso; I suoi voli sono contraddistinti dalla sigla AZ; Native di Addis Abeba; Il Paese africano con capitale Addis Abeba; Native di Addis Abeba; Addis Abeba ne è la capitale; Lo Stato con capitale Addis Abeba; Ultime Definizioni