Soluzione 7 lettere : scoppio

Curiosità/Significato su: Non subito, con una certa latenza a __ ritardato Airbus A380 (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) cargo è stato prima ritardato e poi sospeso e cancellato a causa della revoca di tutti i 27 ordini effettuati da UPS e FedEx. Una versione -900, in grado 143 ' (16 489 parole) - 03:10, 28 giu 2021

In che non si dica, cioè subito; A fatica o subito dopo; Si impose subito dopo la Rivoluzione Francese; È stata compensata per un torto subito; Quella molle non ha certamente energia; Quando lavora bene sconcerta il pubblico; Lo studio dei sistemi che portano il pensiero all'accertamento della verità; Accertare o anche consolidare;