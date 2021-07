La definizione e la soluzione di: Motore che non parte a causa del troppo carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ingolfato

Curiosità/Significato su: Motore che non parte a causa del troppo carburante Unità di controllo Motore Rotazioni Motore Sonda lambda Sensore di detonazioni La maggior parte dei veicoli oggi in commercio è dotato di un sistema di iniezione del carburante e non esiste 8 ' (1 109 parole) - 20:20, 11 gen 2021

Un motore da supersonico; Un jet con un motore al centro e due motori ai lati; Lo richiede un motore nuovo; Il motore che va a gasolio; Non lo è chi parteggia; La decimna parte del chilogrammo; Vuole la sua parte; Vi può partecipare Fido; E' causa di movinmenti assolu tamente involontari; Può causare danni a un'intera città; Può essere causa d'incendi; Può causare sordità; Venuto non troppo bene; Ha alzato troppo il gomito; Si secca se uno parla troppo; Purtroppo, a questo punto..; Miscela usata per alcune lampade e come carburante; Il gas con formula CH4 usato come carburante; Carburante per motori Diesel; Carburante per autotreni;