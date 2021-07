La definizione e la soluzione di: Materiale non infiammabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ignifugo

Curiosità/Significato su: Materiale non infiammabile Infiammabilità ( infiammabile) facilità con cui un Materiale (ad esempio una sostanza o una miscela) brucia causando fuoco o combustione. Un Materiale definito infiammabile, subisce una reazione 4 ' (444 parole) - 21:37, 5 lug 2021

