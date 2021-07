La definizione e la soluzione di: In linguistica segue il tema e specifica la parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : suffisso

Curiosità/Significato su: In linguistica segue il tema e specifica la parola Accento (fonologia) ( Accento (linguistica)) In linguistica, l'accento di parola è un tratto prosodico (soprasegmentale), che permette – nella realizzazione fonetica di una parola – la messa in rilievo 7 ' (820 parole) - 02:34, 26 mag 2021

Altre definizioni con linguistica; segue; tema; specifica; parola; Quello maiestatis è un'espressione linguistica; Una particolarità linguistica; Segue avril nei calendari francesi; Segue il tic nell'orologio; Le segue chi c à la page; E quel che segue..; Il sistema di rotaie su cui viaggiano i treni; Poema di Virgilio a tema rurale; Tema seenza consonanti; Sistemata per niente bene; L'uomo ha quello della parola; Si perde mancando di parola; Prende spesso la parola; Un artista della parola; Ultime Definizioni