La definizione e la soluzione di: Lingua ufficiale in Australia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : inglese

Curiosità/Significato su: Lingua ufficiale in Australia Lingue dell'Australia aborigeno), e le lingue Australiane non native. Tra queste ultime ovviamente spicca l'inglese, unica Lingua ufficiale, che in Australia ha assunto una forma 1 ' (143 parole) - 11:47, 28 mag 2021

