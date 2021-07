La definizione e la soluzione di: L'ha persa chi non ricorda più niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : memoria

Curiosità/Significato su: L ha persa chi non ricorda piu niente Marco Verratti Francia in finale contro il Monaco divendendo il giocatore ad aver vinto piú volte la competizione. Colleziona 4 presenze in Under-19 esordendovi il 1º 61 ' (5 102 parole) - 14:13, 8 lug 2021

Altre definizioni con persa; ricorda; niente; Lo strumento musicale che ricorda Budrio; Ce lo ricorda il mago di un film con Judy Garland; Ricorda bei bronzi; Le ricordano gli storici; Sistemata per niente bene; Un terzo di niente; In tanto e in niente; Per niente attente e concentrate; Ultime Definizioni