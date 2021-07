La definizione e la soluzione di: In latino significa di tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : omnium

Curiosità/Significato su: In latino significa di tutti Complementi in latino complementi in latino sono espressi mediante i 6 casi (nominativo, genitivo, dativo, accusativo, vocativo e ablativo) e l'uso, in alcuni casi, di preposizioni 54 ' (5 455 parole) - 21:04, 1 mag 2021

Un benestare latino; Suffisso latino che forma comparativi; Metallo raro affine al platino; Un pane simile allo sfilatino; Comprendere il significato di qualcosa; Il nome di donna spagnolo che significa Betlemme; Il vocabolo il cui suono imita la cosa che significa; Prefisso che significa buono; E' al di sopra di tutti noi; Lo Stiller di Tutti pazzi per Mary; __du rôle: lo ha chi ha tutti i requisiti giusti; Rende tutti più buoni..