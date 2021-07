La definizione e la soluzione di: Il galleggiante che indica un uomo in immersione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SegnaSub

Curiosità/Significato su: Il galleggiante che indica un uomo in immersione Pesca subacquea in apnea tramonto al sorgere del sole. Art. 130: Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia 47 ' (6 467 parole) - 15:56, 9 set 2020

