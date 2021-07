La definizione e la soluzione di: Data in custodia e protezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : affidata

Curiosità/Significato su: Data in custodia e protezione Regolamento generale sulla protezione dei dati sulla protezione dei dati in sigla RGPD (o GDPR in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 , è un regolamento 72 ' (8 797 parole) - 13:13, 24 giu 2021

Altre definizioni con data; custodia; protezione; Rottame di nave affondata; L'Italia fondata da Mazzini nel 1831; Il biglietto aereo senza la data; Di vecchissima data; Custodia foderata in velluto; Custodia per reliquie; La custodia di Eros; Custodia per chi guida; Sono uguali nella protezione; Un colore della Protezione Civile; La parte dell’armatura a protezione del collo; Godere di una protezione avere le __ coperte; Ultime Definizioni