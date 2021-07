La definizione e la soluzione di: Così sono due rette che non si incontrano mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : parallele

Curiosità/Significato su: Cosi sono due rette che non si incontrano mai Parallelismo (geometria) (sezione Parallelismo tra due rette) Due o più rette distinte nello stesso piano euclideo sono parallele se e solo se non hanno alcun punto in comune, cioè se non si incontrano mai. Due o 4 ' (536 parole) - 14:35, 16 gen 2021

Altre definizioni con così; sono; rette; incontrano; Così è un desiderio irrealizzabile; Così è soprannominata la squadra dell'Atalanta; Così è detto un luogo brulicante di gente; Così inizia il Nabucco; Ci sono quelle ascot, regimental e tricot; Sono simili e assonanti alle crepes; Quelli del cartellino sono assenteisti; Lo sono gli X-Men; Curve strette tipiche delle strade montanare; Suono della caduta costante di sferette di liquido; Una delle imposte dirette; Correttezza negli impegni; Quando si incontrano si fiutano;