La definizione e la soluzione di: Ciascuno dei contendenti in un giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Parte

Curiosità/Significato su: Ciascuno dei contendenti in un giudizio Legis actio sacramento (sezione Lo svolgimento della legis actio sacramento in rem) due contendenti (l'actor, "colui che avvia l'azione", e il reus, "convenuto, colui che è chiamato in giudizio") posti su un piano di parità. Ciascuna delle 11 ' (888 parole) - 21:41, 2 set 2020

