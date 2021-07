La definizione e la soluzione di: I cambi... non automatici!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : manuali

Curiosità/Significato su: I cambi... non automatici! Cambio a doppia frizione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) s'intende un particolare tipo di cambio che si posiziona tra i cambi semi-automatici (o manuali automatizzati o robotizzati), ed è caratterizzato dall'utilizzo 7 ' (822 parole) - 18:19, 16 mar 2021

Altre definizioni con cambi; automatici; Bruschi e repentini cambi di passo; Si scambia in famiglia; Cambiano Mosca in Mecca; Cambiano il daino in ragno; Dispositivi automatici molto usati nel modellismo; Ultime Definizioni