La definizione e la soluzione di: Bloccare in modo da non lasciare sfuggire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Trattenere

Curiosità/Significato su: Bloccare in modo da non lasciare sfuggire Grey's Anatomy (categoria Serie televisive in produzione) Per non creare ulteriori problemi coniugali, Meredith decide di lasciare la sua specializzazione in neurochirurgia e decide di intraprendere quella in chirurgia 131 ' (15 689 parole) - 16:26, 6 lug 2021

Altre definizioni con bloccare; modo; lasciare; sfuggire; Il suo colpo può bloccare; Impedire, bloccare; Bloccare il pallone di pet­to, nel calcio; Nel modo... più economico; Un modo di cuocere le uova; In modo ingannevole; Locuzione, modo di dire; Le strade da non lasciare; Tralasciare, escludere; Non lasciare inoperoso; Lasciare nel dimenticatoio; Per sfuggire alla presa si libera della coda; Ultime Definizioni