La definizione e la soluzione di: Uno che non fa capire ciò che pensa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Sornione

Curiosità/Significato su: Uno che non fa capire cio che pensa Che Dio ci aiuti sposarsi, ma la loro relazione ha molti alti e bassi, facendo capire loro che ciò che li lega non è vero amore, ma solo profondo affetto: la storia tra i due 79 ' (11 829 parole) - 11:50, 4 lug 2021

