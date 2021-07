La definizione e la soluzione di: Uno che ha idee eccezionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Uno che ha idee eccezionali

Gabriele D'Annunzio (sezione Forse che sì, forse che no (1910)) idee, aggregate in un programma politico unico grazie al suo carisma. D'Annunzio per un certo periodo guardò con curiosità ai bolscevichi, tanto che il 216 ' (23 690 parole) - 00:23, 2 lug 2021