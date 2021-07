La definizione e la soluzione di: Vi sta chi non vuole impegnarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Finestra

Curiosità/Significato su: Vi sta chi non vuole impegnarsi Episodi de I Cesaroni (prima stagione) (sezione Non ci vedo chiaro) rende conto di non essere omosessuale. Giulio sgrida Marco perché non vuole impegnarsi nello studio a favore della musica. Eva in complicità con Walter, per 37 ' (5 330 parole) - 01:37, 25 mag 2021

