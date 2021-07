La definizione e la soluzione di: Sono uguali in Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TN

Curiosità/Significato su: Sono uguali in Trentino Provincia autonoma di Trento ( Trentino) "Trentino" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Trentino (disambigua). La provincia autonoma di Trento (Autonome Provinz Trient in tedesco 126 ' (13 030 parole) - 20:15, 30 giu 2021

