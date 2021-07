La definizione e la soluzione di: Serve per il soffritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Cipolla

Curiosità/Significato su: Serve per il soffritto Pani câ meusa attendono le fettine di interiora che verranno soffritte al momento della vendita. Una forchetta a due denti Serve per estrarre le fettine dal grasso di cottura 8 ' (741 parole) - 09:24, 30 giu 2021

Altre definizioni con serve; soffritto; Il proprio serve agli altri; Serve per far bidoni; Si organizza in certe riserve; Si fa di ciò che serve; Bulbo per il soffritto; Ultime Definizioni