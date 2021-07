La definizione e la soluzione di: Scoppia senza far danni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Bolla Di Sapone

Curiosità/Significato su: Scoppia senza far danni Volo Ryanair 4102 Frederick Colson e il primo ufficiale Alexander Vet, riuscirono a far atterrare il velivolo senza gravi problemi, anche se durante la fase di frenatura l'aereo 6 ' (539 parole) - 21:47, 25 mag 2020

Altre definizioni con scoppia; senza; danni; Scoppiarono nel Risorgimento; Scoppiano in bocca; Scoppia... in allegria; A volte fa... scoppiare; Una statua senza braccia; ,Si dimostra senza prova; Tipo senza pari; Un grappolo senza acini; Può causare danni a un'intera città; Negligenza causa di danni; Comporta l'obbligo di risarcire i danni causati; Cagionati... detto di danni; Ultime Definizioni