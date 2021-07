La definizione e la soluzione di: La scienza che studia come rendere migliore l'ambiente di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ergonomia

Curiosità/Significato su: La scienza che studia come rendere migliore l ambiente di lavoro Sociologia ( Metodologia delle scienze sociali) La sociologia è la scienza sociale che studia i fenomeni della società umana, indagando i loro effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e 33 ' (3 854 parole) - 00:24, 15 giu 2021

