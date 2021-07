La definizione e la soluzione di: Reclusione per tutta la vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Ergastolo

Curiosità/Significato su: Reclusione per tutta la vita Reclusione Disambiguazione – Se stai cercando la forma di ascesi, vedi Reclusione (religione). Per Reclusione si intende la privazione della libertà personale, connotata 12 ' (1 596 parole) - 19:48, 20 apr 2021

