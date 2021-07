La definizione e la soluzione di: Quella d'Ossola è in Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Val

Curiosità/Significato su: Quella d Ossola e in Piemonte Val d'Ossola Ossola, vedi Ossola. Coordinate: 46°17'N 8°21'E? / ?46.283333°N 8.35°E46.283333; 8.35 La Valle Ossola (o anche Val d'Ossola o semplicemente Ossola) è 27 ' (2 405 parole) - 13:32, 26 giu 2021

Altre definizioni con quella; ossola; piemonte; A Parigi c’è quella de la Cité; Quella molle non ha certamente energia; E' vastissima quella di Baffin; Molte persone non hanno quella che dimostrano; Grossolano, poco affabile; Il traforo ferroviario che si raggiunge da Domodossola; Grossolana, poco raffinata; Grossolana scopa; Il centro del Piemonte; Piemontesi tra Voghera e Genova; Città piemontese sulla Dora Baltea; Una provincia del Piemonte; Ultime Definizioni