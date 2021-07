La definizione e la soluzione di: Pronta... per andar a dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Assonnata

Curiosità/Significato su: Pronta... per andar a dormire Bicchiere della staffa amici, in genere per recarsi a casa propria per riposare; ad esempio un bicchierino di bevanda alcolica o il latte prima di andare a dormire. Si ritiene che 5 ' (602 parole) - 22:51, 6 mag 2021

Altre definizioni con pronta; andar; dormire; L'impronta inconfondibile dell'autore; Lo dimostra chi capisce prontamente; Pronta... al salto; Lo è una previsione improntata all'ottimismo; Difficili da mandar giù; Fare andare in bestia; Gli estremi dello standard; L'andare a punto, nelle bocce; Il wagon... per dormire; Il mese... del dolce dormire; Tranquillanti che aiutano a dormire; Un modo di dormire;