La definizione e la soluzione di: Programma per computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Software

Curiosità/Significato su: Programma per computer Olivetti Programma 101 L'Olivetti Programma 101 (sigla P101) è una calcolatrice da tavolo Programmabile, definita da molti "Desktop computer" e da alcuni ritenuta il primo personal 57 ' (6 029 parole) - 17:06, 7 lug 2021

