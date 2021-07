La definizione e la soluzione di: Per lanciare la freccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Arco

Curiosità/Significato su: Per lanciare la freccia Motti dannunziani (sezione I grandi magazzini "La Rinascente") da antico romano che tendeva l'arco per lanciare una freccia verso l'alto, si rivolsero a Gabriele D'Annunzio per chiedergli di realizzare il motto ed 25 ' (2 832 parole) - 14:24, 16 giu 2021

