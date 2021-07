La definizione e la soluzione di: La parte per cui si prende una bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Collo

Curiosità/Significato su: La parte per cui si prende una bottiglia Metodo classico riposo avviene la fase del remuage: le bottiglie sono disposte su appositi cavalletti (pupitres), che tengono il collo della bottiglia più in basso rispetto 21 ' (2 831 parole) - 08:58, 5 apr 2021

Una parte del corpo; Fa parte del vestito; La spedizione di merce da parte d'un rappresentante; Se non si gonfiano non si parte; Comprende anche l'Islanda; Può prendere il largo nello stretto; Comprende Aurillac; Un locale nel quale si entra per prendere qualcosa; Chiude la bottiglia; Servizio con bottiglia e bicchierini per servire liquori; Una bottiglia particolare; Una bottiglia da terrorista;