La definizione e la soluzione di: Se non si gonfiano non si parte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Vele

Curiosità/Significato su: Se non si gonfiano non si parte Foro ovale di Botallo vita intrauterina, non hanno la funzione di ossigenare il sangue. Con il primo respiro, i polmoni dell'individuo appena nato si gonfiano d'aria e richiamano 3 ' (328 parole) - 12:38, 11 dic 2020

