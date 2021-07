La definizione e la soluzione di: Non ancora tagliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Intero

Curiosità/Significato su: Non ancora tagliato Tagliata (gastronomia) suo nome al fatto che il pezzo di carne viene prima cotto e poi servito tagliato a listarelle. È un piatto codificato negli anni settanta del XX secolo 3 ' (464 parole) - 22:20, 28 feb 2021

Altre definizioni con ancora; tagliato; Non ancora maturi; Provaci ancora, __ storico film con Woody Allen; Non ancora tagliata; Lo sono le immagini ancora presenti nella memoria; Tagliato o... risoluto; Un elenco dettagliato; Tagliato corto; Ultime Definizioni