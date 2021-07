La definizione e la soluzione di: Ha mura in rovina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Rudere

Curiosità/Significato su: Ha mura in rovina Castelli degli Scaligeri (sezione mura di città) Corvara: castello scomparso Enego: rovine del castello Fumane: castello scomparso Garda: castello, mura cittadine Illasi: rovine del castello Lazise: castello 5 ' (330 parole) - 21:36, 23 apr 2020

Altre definizioni con mura; rovina; Il muratore che fa parte di una Loggia; Le pale usate dai muratori; Muraglione di sbarramento; Tra le 7 meraviglie del mondo Grande muraglia __; Rovinare fisicamente o moralmente; Case malridotte e in rovina; Porta alla rovina Otello; Può rovinare la crociera; Ultime Definizioni