La definizione e la soluzione di: Mette in comunicazione due valli contigue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Valico

Curiosità/Significato su: Mette in comunicazione due valli contigue Val di Sole (categoria valli della provincia di Trento) coperta in larga misura dal consorzio Melinda, che riunisce produttori delle due valli contigue, vedi la presentazione Archiviato il 25 ottobre 2012 in Internet 15 ' (1 596 parole) - 10:21, 29 mag 2021

