La definizione e la soluzione di: Mesto e scuro in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Cupo

Curiosità/Significato su: Mesto e scuro in volto Leonardo da Vinci (categoria Voci in vetrina - scienziati) lo splendor dell'aria sua, che bellissima era, rasserenava ogni animo Mesto, e con le parole volgeva al sì et al no ogni indurata intenzione. Egli con 223 ' (28 218 parole) - 12:46, 6 lug 2021

