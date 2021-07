La definizione e la soluzione di: Hanno la cresta, ma non sono galli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Onde

Curiosità/Significato su: Hanno la cresta, ma non sono galli Combattimento di galli allevamento dei galli combattenti comprendono l'asportazione di bargiglio e cresta, sia per la loro vulnerabilità nel combattimento sia per la tendenza di 23 ' (2 507 parole) - 12:41, 15 apr 2021

