Soluzione 8 lettere : Massaggi

Curiosità/Significato su: Giovano per certi dolori artritici dall'invecchiamento. 1) Diatesi allergica o artritica (Mn): è associata all'elemento manganese. Viene considerata una diatesi "giovane"; è caratterizzata da: iperattività

