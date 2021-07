La definizione e la soluzione di: Equivale a non plus ultra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Super

Curiosità/Significato su: Equivale a non plus ultra Galassia Nana del Triangolo II numero di stelle, circa 1.000, ancorché massicce. La sua massa complessiva Equivale a circa 3600 masse solari, cosa piuttosto insolita per una galassia così 3 ' (348 parole) - 17:43, 1 mag 2019

