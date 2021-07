La definizione e la soluzione di: Edificio diviso in classi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Scuola

Curiosità/Significato su: Edificio diviso in classi Classe di consumo energetico Le classi di consumo energetico, o più propriamente classi di efficienza energetica europee, sono le suddivisioni dei valori di efficienza — principalmente 168 ' (16 146 parole) - 02:22, 22 giu 2021

Altre definizioni con edificio; diviso; classi; Edificio medievale sviluppato in altezza; Parte di un edificio; Un edificio con otto colonne sulla facciata; Parte laterale d'un edificio; Una sottile parete divisoria; Muro divisorio; E' diviso in divisioni; E' diviso in classi; Precede il liceo classico; Le scuole che precedono il liceo classico; Andrea __, pittore neoclassico; Versi della metrica classica e romanza; Ultime Definizioni