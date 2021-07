La definizione e la soluzione di: Si affetta per il minestrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Carota

Curiosità/Significato su: Si affetta per il minestrone Amaranto (alimento) convenientemente usato spesso come base per le pappe dei bambini o come ingrediente pregiato di minestroni di verdura per convalescenti ed anziani. La coltivazione 9 ' (1 149 parole) - 16:38, 9 nov 2020

Altre definizioni con affetta; minestrone; Ha un negozio in cui vende insaccati e affettati; Affetta da sensibilità pericolose a certe sostanze; Un affettato elegantone; Affettata distinzione; Ultime Definizioni