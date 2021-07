La definizione e la soluzione di: Abbreviazione che sottintende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Abbreviazione che sottintende

Espressioni del gergo di Internet ( Lista di abbreviazioni in uso su Internet) lavorare"). obv: Abbreviazione di obviously ("ovviamente"). OC: Abbreviazione di Original Content ("contenuto originale"). ofc: Abbreviazione di of course 46 ' (6 081 parole) - 10:36, 29 giu 2021