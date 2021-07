La definizione e la soluzione di: I soci in una Sas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : Accomandatari

Curiosità/Significato su: I soci in una Sas Divieto d'immistione soci accomandanti di una società in accomandita semplice (SAS) in forza dell'art. 2320, comma 1 del codice civile italiano. Esso vieta, ai soli soci accomandanti 2 ' (299 parole) - 19:20, 17 ott 2020

