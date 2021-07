La definizione e la soluzione di: Sede per chi è fuori sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Hotel

Curiosità/Significato su: Sede per chi e fuori sede Segretario di Stato della Santa sede Santa sede e il rilevante dicastero della Curia romana. Dal pontificato di Innocenzo X (1644-1655) il segretario è sempre stato un cardinale. Per consuetudine 37 ' (492 parole) - 16:20, 6 lug 2021

Altre definizioni con sede; fuori; sede; E' sede di un noto museo picassiano; Vi ha sede la Borsa di Londra; Un'importante organiznazione con sede al Cairo; Indennità per lavoro fuori sede; Una lente... fuori moda; Pollicino riesce a venirne fuori; Indennità per lavoro fuori sede; Una che è fuori di testa; E' sede di un noto museo picassiano; Vi ha sede la Borsa di Londra; Un'importante organiznazione con sede al Cairo; Indennità per lavoro fuori sede; Ultime Definizioni