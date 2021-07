La definizione e la soluzione di: Non ha valore, ma piace!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Bigiotteria

Curiosità/Significato su: Non ha valore, ma piace! Scopa (gioco) nessuna carta in tavola con il valore della carta calata, il giocatore può scegliere la combinazione che più gli conviene o piace. Per esempio: se vi sono sul 34 ' (5 382 parole) - 12:27, 18 giu 2021

