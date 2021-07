La definizione e la soluzione di: Molte persone non hanno quella che dimostrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Età

Curiosità/Significato su: Molte persone non hanno quella che dimostrano Prosopagnosia struttura del volto. Tipicamente, queste persone non affermano che “i volti non hanno senso” ma solo che non paiono distintivi in alcun modo. Prosopagnosia 11 ' (1 457 parole) - 04:22, 21 gen 2021

